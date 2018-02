Incendio tetto a Oleggio Castello | intervento dei vigili del fuoco

Spaventoso Incendio a Trento - fiamme alte anche 10 metri divorano un tetto : Trento . Spaventoso incendio in corso tra via Bezzi e via Giusti a Trento . Un tetto ai casoni è letteralmente avvolto dalle fiamme, alte dieci metri, mentre i lapilli si alzano anche per 30 metri ...

Incendio nella canna fumaria - brucia tetto : Squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute questa mattina per un Incendio al tetto nel comune di Curinga località Acconia. L'Incendio sviluppatosi all'interno ...

Incendio ALLA SACRA DI SAN MICHELE/ Video Val di Susa - spente fiamme su tetto convento : salve opere d'arte : INCENDIO ALLA SACRA di San MICHELE, Video: Val di Susa, in fiamme il tetto del convento simbolo del Piemonte. Le ultime notizie sul rogo.

Incendio sulla Trump Tower : fiamme sul tetto del grattacielo : Un Incendio di piccole dimensioni è scoppiato in cima alla Trump Tower, a New York, dove ha mantenuto la residenza il presidente degli Stati...

Firenze - senzatetto rom muore in Incendio dentro capannone : Firenze, 19 dic. (askanews) Un uomo, probabilmente di etnia rom, è morto carbonizzato questa mattina per un incendio scoppiato nel capannone dove dormiva assieme a un'altra decina di senzatetto. E' ...