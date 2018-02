In Fuchsia OS Google Assistant ha un nome in codice | Kronk | direttamente da “Le follie

Google Fuchsia : ecco gli sfondi ufficiali da scaricare : Dopo la prova di Google Fuchsia su un Pixelbook, ecco arrivare il set di wallpaper ufficiali del nuovo sistema operativo del colosso statunitense. Il merito è da riconoscere a Ron Amadeo, editore di Ars Technica, che ha pubblicato attraverso il proprio account su Twitter un link per il download L'articolo Google Fuchsia : ecco gli sfondi ufficiali da scaricare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Fuchsia può essere eseguito su Pixelboox : ecco come funziona : A meno di due anni dall'inizio del progetto Google Fuschia, un nuovo sistema operativo basato sul kernel Zircon, possiamo vederne il funziona mento su un Pixelbook. Se il processo di installazione è quanto mai macchinoso, il sistema non è da meno e denota lo stadio quasi prototipale del progetto con molte cose incomplete.

Google starebbe usando Pixelbook per testare Fuchsia OS : Google sta usando Pixelbook per testare Fuchsia OS, il sistema operativo pensato per funzionare su computer, tablet e smartphone.