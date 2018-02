Immobile scatenato | pokerissimo Lazio

ilgiornale

: #Immobile scatenato, la #Lazio strapazza la #Steaua e vola agli ottavi. #Napoli, eliminazione a testa alta:… - DiMarzio : #Immobile scatenato, la #Lazio strapazza la #Steaua e vola agli ottavi. #Napoli, eliminazione a testa alta:… - RiccardoCapo95 : RT @RMCSportNetwork: Solo il microfono del nostro @RiccardoCapo95 riesce a fermare lo scatenato #Immobile! - Lazialita1985 : EUROPA LEAGUE 2017/18, sedicesimi di finale, ritorno #LAZIO 5-1 #FCSB (7', 43' pt, 26' st Immobile, 35' pt Bastos,… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Roma Gli strappi e i dribbling di Felipe Anderson, che si concede anche il lusso di un gol; le reti di Ciro, tornato il bomber implacabile dopo un mese e mezzo di digiuno. Lasi prende la qualificazione agli ottavi di Europa League con unche cancella il ko dell'andata. Lo Steaua si rivela avversario debole, soprattutto in difesa, ma è l'approccio deciso dei biancocelesti a togliere qualsiasi velleità ai rumeni.«Dobbiamo giocare come sappiamo», così Inzaghi alla vigilia. E infatti, con la squadra migliore possibile schierata dal primo minuto (il tecnico lascia a riposo Milinkovic-Savic e Radu), lamostra velocità di manovra e crea occasioni in serie. Cinque le reti realizzate, ma potevano essere molte di più visto che ogni volta che Luis Alberto e compagni hanno messo il piede sull'acceleratore, per i rivali sono stati ...