Immigrato siriano a Spiegel | Ora voglio una tedesca come quarta moglie

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) "Grazie Mamma Merkel, grazie Germania per la casa e i soldi". Così dice Ahmad,che vive in Germania da rifugiato, in un'intervista al settimanale tedesco "Der".Nella video-intervista rilasciata, questoparla del suo soggiorno tedesco, successivamente alla concessione da parte del giudice dello status di rifugiato, il tribunale ha acconsentito al ricongiungimento di Ahmad con due delle sue tre mogli ed i suoi sei figli; una di loro, si ascolta nel video, aveva 13 anni quando sono convolati a nozze. La famiglia vive in una casa che lo stesso stato tedesco gli ha assegnato, e spera di ricongiungersi presto con la sua terza, oggi ancora in Siria.GUARDA QUI IL VIDEOL'intervista però, continua, e altri particolari vengono aggiunti: Ahmad si augura di poter sposare unadonna, questa volta ...