Il vice primo ministro australiano si è dimesso

Sanremo 2018 - i brani più acquistati : Annalisa e il duo Meta-Moro si avvicendano al primo posto : Sanremo 2018 - Annalisa A poche ore dalla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2018 le classifiche dei download digitali sono state, come consuetudine, colonizzate dai brani sanremesi. Una classifica in continuo movimento e passibile di modifiche anche nel corso di pochi minuti: la vetta lo dimostra. Al primo posto dei brani più scaricati su iTunes infatti si alternano da stamani Annalisa, con la sua Il mondo Prima di te, e il duo ...

Mps Capital Services al primo posto nella classifica del Mef degli specialisti in titoli di stato : ... Per il quarto anno consecutivo Mps Capital Services si è collocata al primo posto nella graduatoria degli specialisti in titoli di stato redatta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con ...

Presentato il Miix 630 - il primo device di Lenovo con Windows on ARM : Al CES 2018 Lenovo ha rivelato il nuovo Miix 630, si tratta del suo primo dispositivo Windows basato su processore ARM e, nello specifico, Qualcomm Snapdragon 835. Questo convertibile 2-in-1 con Windows 10 S viene fornito con integrato il modem 4G LTE per una connettività senza interruzioni. Per renderlo ancora più allettante, Lenovo lo offre in bundle con una tastiera e una penna digitale gratuitamente. La tastiera ...

Lenovo presenta il Miix 630 - il primo device di Lenovo con Windows on ARM : Al CES 2018 Lenovo ha rivelato il nuovo Miix 630, si tratta del suo suo primo dispositivo Windows basato su processore ARM e, nello specifico, Qualcomm Snapdragon 835. Questo convertibile 2-in-1 con Windows 10 S viene fornito con integrato il modem 4G LTE per una connettività senza interruzioni. Per renderlo ancora migliore, Lenovo lo offre in bundle con una tastiera e una penna digitale gratuitamente. La sua tastiera retroilluminata è dotata di ...