Il Segreto | anticipazioni puntate spagnole | Adela si scontra con Aquilino

Anticipazioni Il Segreto : CARMELO chiede ad ADELA di sposarlo ma… : Proposta di matrimonio in arrivo nei prossimi episodi de Il Segreto: CARMELO Leal (Raul Peña) infatti, dopo essere diventato il sindaco di Puente Viejo a discapito di Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos), vorrà convolare a giuste nozze con ADELA (Ruth Llophis), già diventata da un po’ di tempo la sua convivente. Il coronamento del sogno d’amore del migliore amico di Severo Santacruz (Chico Garcia) si rivelerà però più difficile da ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 23 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 23 febbraio 2018: Severo è impaziente di vendicarsi di Donna Francisca Montenegro e, fino a quando non ci sarà riuscito, non lascerà Puente Viejo. Carmelo però teme per il suo amico e cerca in tutti i modi di farlo desistere dai propositi di vendetta… Dionisia, la zia della piccola Belen, è arrivata a Puente Viejo per riprendersi sua nipote. Camila chiede dunque a Nicolas di fare una ...

Il Segreto - anticipazioni : puntate dal 26 febbraio al 2 marzo : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. L'appuntamento con la soap spagnola...

Il Segreto anticipazioni : Saul e Julieta - i nuovi Tristan e Pepa : Anticipazione Il Segreto: Saul si innamora di Julieta, ma Donna Francisca non lo accetta Le anticipazioni de Il Segreto parlano della storia d’amore tra Saul e Julieta. Ebbene i telespettatori rivivranno le emozioni che hanno vissuto con la relazione tra Tristan e Pepa. Indimenticabili i due innamorati che hanno segnato le prime stagioni della nota […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Saul e Julieta, i nuovi Tristan e Pepa ...

Anticipazioni Il Segreto : CANDELA vuole lasciare Puente Viejo senza il consenso di SEVERO! : In uno dei nostri post dedicato alle Anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo accennato della crisi matrimoniale che si troveranno ad attraversare Severo Santacruz (Chico Garcia) e CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): certa che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) continuerà ad essere un pericolo per tutto il suo clan familiare, la pasticciera non vorrà rassegnarsi all’idea di vivere per sempre a Puente Viejo e, in più di una circostanza, ...

IL Segreto/ Marcela muore? La moglie di Matias resta vittima di un grave incidente (Anticipazioni 22 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 22 febbraio: Marcela si mette alla ricerca di Matias per metterlo in guardia dalla tempesta in arrivo. Ma resta vittima di un incidente...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:06:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto : SAUL e JULIETA fanno finta di lasciarsi… : Nei nostri recenti post dedicati alle Anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo parlato dell’improvviso ictus che colpirà Francisca Montenegro (Maria Bouzas): informata da Prudencio Ortega (Josè Milan) del fatto che SAUL (Ruben Bernal) ha intrecciato una relazione con la sua nuova nemica JULIETA Uriarte (Claudia Galan), la dark lady cercherà di separare per sempre la neo coppia ma la situazione le sfuggirà di mano… Ricapitoliamo in ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 22 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 22 febbraio 2018: Saul e Prudencio versano in condizioni disperate e lottano tra la vita e la morte. Donna Francisca, grata ai due ragazzi che le hanno salvato la vita, fornisce il suo supporto offrendo loro le cure migliori… A Hipolito è arrivato un pacco con il lucido per scarpe e così cerca in qualsiasi modo di vendere il suo prodotto, ma non ha il riscontro che si aspettava… Matias ...

Il Segreto anticipazioni 21 febbraio 2018 : la bomba a Miel Amarga : Cristobal viene arrestato per aver fatto esplodere la casa di Severo e, per volere di Francisca, condotto alla Villa.

Il Segreto - anticipazioni dal 26 febbraio al 2 marzo 2018 : Ecco le anticipazioni, ancora una volta puntuali, riguardanti le puntate de Il Segreto da lunedì 26 febbraio a venerdì 2 marzo 2018. Ci riferiamo alle anticipazioni che vedremo in italia, per esser precisi. Marcela uscita di casa per cercare Matias, rimarrà imprigionata da un albero caduto, mettendo a rischio la vita del piccolo che ha in grembo. Hipolito, strampalato come sempre, troverà un nuovo lavoro. Donna Francisca scoprirà il carattere di ...

Anticipazioni Il Segreto : SEVERO vuole comprare una casa per CANDELA ma… : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto potranno finalmente rivedere l’amatissima CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): preoccupata dalla mancanza di notizie da parte del marito SEVERO Santacruz (Chico Garcia), la pasticciera tornerà a Puente Viejo con Carmelito e scoprirà che La Quinta è andata in fumo a causa di una bomba piazzata dal terribile Cristobal Garrigues (Carlos De Austria). Tutto ciò, come facilmente ...

Il Segreto/ Cristobal Garrigues viene arrestato! È la fine di un incubo? (Anticipazioni 21 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 21 febbraio: Cristobal Garrigues viene arrestato e condotto alla villa al cospetto di Donna Francisca. È la fine di un incubo?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 07:08:00 GMT)