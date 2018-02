Il Segreto | anticipazioni da lunedì 26 a venerdì 2 marzo | ancora paura per Marcela

Anticipazioni Il Segreto : MATIAS rinnova le sue promesse nuziali a MARCELA : Con l’uscita di scena di Beatriz Dos Casas (Giulia Charm), i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno ad un romantico riavvicinamento tra i coniugi MATIAS Castañeda (Ivan Montes) e MARCELA Del Molino (Paula Ballesteros); com’è nostra consuetudine in questi casi, ricapitoliamo perciò gli ultimi avvenimenti del triangolo giovanile della telenovela per comprendere meglio come si arriverà alla svolta… Stando a quanto ...

Il Segreto in pausa dal prime time – Anticipazioni : Il Segreto Il Segreto si prende una vacanza dal prime time: la prossima settimana la telenovela spagnola non andrà mai in onda nella fascia oraria più prestigiosa, limitandosi a restare nel pomeriggio in rosa di Canale 5. Il motivo sono le Elezioni 2018, che terranno banco con risultati ed approfondimenti per diverse serate, ma forse anche il calo d’ascolto delle puntate in prima serata tant’è che al momento non è previsto nemmeno ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 26 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 26 febbraio 2018: La trama ufficiale riguardante la puntata del 26 febbraio è estremamente laconica: parla solo di Marcela che vedremo intrappolata sotto un albero mentre tutta Puente Viejo la sta cercando; inoltre Hipolito deciderà di diventare un lustrascarpe… A livello di palinsesto, è da segnalare una significativa variazione: lunedì 26 febbraio assisteremo solamente alla puntata ...

Il Segreto / La scomparsa di Marcela mette in allarme Matias - ma Beatriz... (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 23 febbraio: Donna Francisca decide di rinchiudere Cristobal Garrigues in manicomio, lo stesso in cui si trova già zia Eulalia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:57:00 GMT)

Anticipazioni Il Segreto dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018 : la nuova Pepa : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: l’arrivo di Julieta, la nuova Pepa salva Juanita La prossima settimana a Il Segreto ci sarà grande fermento. La soap opera spagnola di Aurora Guerra torna a regalarci un colpo di scena dopo l’altro. Partiamo dal triangolo amoroso più seguito dai fan della telenovela. Marcela è intrappolata sotto l’albero che […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 26 Febbraio al 2 Marzo ...

IL Segreto / Donna Francisca rinchiude Cristobal in manicomio (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 23 febbraio: Donna Francisca decide di rinchiudere Cristobal Garrigues in manicomio, lo stesso in cui si trova già zia Eulalia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni spagnole (settima e ottava stagione) : la verità sulla fine di Gonzalo e Maria : Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Tutti si stanno chiedendo che fine hanno fatto Gonzalo e Maria dopo che il ciclone avrà sconquassato Cuba: Emilia e Raimundo decideranno di mettersi subito in viaggio per scoprire la verità, ma Francisca Montenegro li intercetterà e chiederà loro cosa stanno facendo; a questo punto Raimundo sarà costretto a vuotare il sacco e Francisca, superato lo shock iniziale per aver appreso che ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Adela si scontra con Aquilino : L’arrivo di Aquilino a Puente Viejo è stato deleterio per la famiglia Dos Casas. Come sappiamo Beatrice cercherà di dimenticare Matias, lasciandosi trasportare dalla passione per il malandrino che ha fatto fallire Hernando. I tre Dos Casas dovranno lasciare Puente Viejo quando il ricco imprenditore diverrà proprietario della tenuta Manantiales. anticipazioni spagnole Il Segreto: Hernando con l’usuraio Exposito Dovete sapere che il Benegas ...

Anticipazioni Il Segreto : CARMELO chiede ad ADELA di sposarlo ma… : Proposta di matrimonio in arrivo nei prossimi episodi de Il Segreto: CARMELO Leal (Raul Peña) infatti, dopo essere diventato il sindaco di Puente Viejo a discapito di Onesimo Mirañar (Josè Gabriel Campos), vorrà convolare a giuste nozze con ADELA (Ruth Llophis), già diventata da un po’ di tempo la sua convivente. Il coronamento del sogno d’amore del migliore amico di Severo Santacruz (Chico Garcia) si rivelerà però più difficile da ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 23 febbraio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 23 febbraio 2018: Severo è impaziente di vendicarsi di Donna Francisca Montenegro e, fino a quando non ci sarà riuscito, non lascerà Puente Viejo. Carmelo però teme per il suo amico e cerca in tutti i modi di farlo desistere dai propositi di vendetta… Dionisia, la zia della piccola Belen, è arrivata a Puente Viejo per riprendersi sua nipote. Camila chiede dunque a Nicolas di fare una ...

Il Segreto - anticipazioni : puntate dal 26 febbraio al 2 marzo : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de "Il Segreto". Ecco cosa ci riservano le prossime puntate, in onda dal 26 febbraio al 2 marzo 2018. L'appuntamento con la soap spagnola...

Il Segreto anticipazioni : Saul e Julieta - i nuovi Tristan e Pepa : Anticipazione Il Segreto: Saul si innamora di Julieta, ma Donna Francisca non lo accetta Le anticipazioni de Il Segreto parlano della storia d’amore tra Saul e Julieta. Ebbene i telespettatori rivivranno le emozioni che hanno vissuto con la relazione tra Tristan e Pepa. Indimenticabili i due innamorati che hanno segnato le prime stagioni della nota […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Saul e Julieta, i nuovi Tristan e Pepa ...

Anticipazioni Il Segreto : CANDELA vuole lasciare Puente Viejo senza il consenso di SEVERO! : In uno dei nostri post dedicato alle Anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo accennato della crisi matrimoniale che si troveranno ad attraversare Severo Santacruz (Chico Garcia) e CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz): certa che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) continuerà ad essere un pericolo per tutto il suo clan familiare, la pasticciera non vorrà rassegnarsi all’idea di vivere per sempre a Puente Viejo e, in più di una circostanza, ...

IL Segreto/ Marcela muore? La moglie di Matias resta vittima di un grave incidente (Anticipazioni 22 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 22 febbraio: Marcela si mette alla ricerca di Matias per metterlo in guardia dalla tempesta in arrivo. Ma resta vittima di un incidente...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:06:00 GMT)