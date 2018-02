Il rossetto rosso è per sempre

vanityfair

(Di venerdì 23 febbraio 2018) È sensuale, magnetico, ambizioso. È un evergreen del trucco. Ma soprattutto, ilrappresenta quella piccola voglia di trasgressione che tutte si possono concedere. Forse è per questo che piace (ed èpiaciuto) così tanto alle donne. Ma come ci piace? Matt, lucido, glossato? Non è cosa da poco, perché se si sceglie la texture in base alla nostra ispirazione del momento o in base al nostro daily look, allora è giusto trovare ilche meglio contribuisce a farci sentire a nostro agio. A queste domande ha risposto una guru del: Donatella Ferrari, National Make-up Artist Giorgio Armani, Italia. LEGGI ANCHE100 anni di rossetti «Ilpiace perché veste tutte le armonie cromatiche, dalla bionda alla castana, dalla donna diafana alla pelle più abbronzata grazie a un pigmento che non vira mai troppo verso il blu o troppo verso il giallo. In Armani Beauty ...