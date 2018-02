Il piano finale dei DLC di Final Fantasy XV | il supporto continuerà fino al 2019

optimaitalia

: #EUROPACUP ????? ITALIA-MONTENEGRO 9-5 E' Finale!! #7bello #pallanuoto - FINOfficial_ : #EUROPACUP ????? ITALIA-MONTENEGRO 9-5 E' Finale!! #7bello #pallanuoto - OptiMagazine : Il piano finale dei DLC di #FinalFantasyXV, il supporto continuerà fino al 2019 - SiamoPartenopei : Sarri: 'Sciocchezza enorme nel finale all'andata! Rosa limitata per il doppio impegno, Lipsia era alla portata' -

(Di venerdì 23 febbraio 2018)XV ha ricevuto il favore di critica e pubblico, ma è indubbio che al lancio il gioco risultasse monco di alcuni risvolti narrativi, con dei buchi che andavano necessariamente colmati. Questi vuoti sono stati riempiti, con il tempo, da alcuni DLC, che verranno raccolti nella Royal Edition del gioco targato Square Enix in un'edizione definitiva: tuttavia ildelpost lancio non è affatto concluso, con altre espansioni in arrivoal, ora è ufficiale.Il gioco diretto da Hajime Tabata doveva includere altre tre espansioni in arrivo quest'anno, ma sembra che ce ne sarà un'altra ulteriore, che si aggiungerà ai tre DLC previsti. Square Enix ha infatti confermato l'uscita di un quarto contenuto aggiuntivo che seguirà immediatamente i tre pianificati e che dovrebbe infine concludere ilpost lancio a pagamento perXV: il contenuto ...