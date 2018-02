Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League

Isola dei Famosi 2018 - “Francesco Monte squalificato : già in aereo verso Milano” : Terremoto sull’Isola dei Famosi 2018. Secondo il sito davidemaggio.it Francesco Monte è stato squalificato e starebbe tornando in queste ore in aereo a Milano. L’ex tronista di Uomini e donne, ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha salutato cast e palme dell’Honduras oramai da 24 ore proprio a causa del “canna-gate”. Il caso è scoppiato alcuni giorni fa quando un’altra concorrente dell’Isola, l’ex pornostar Eva Henger, ha accusato in diretta ...