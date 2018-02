Il Milan sbarca agli ottavi di Europa League

Il Wifi sbarca nella metropolitana Milanese : La giornata di oggi, 21 febbraio 2018, passerà alla storia come l'inizio dell'utilizzo della rete Wifi nelle metropolitane. Al momento l'unica zona coperta è quella di Duomo, centro nevralgico del capoluogo lombardo, anche se l'obiettivo è quello di estendere il progetto a tutta l'area metropolitana della Capitale della Moda. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Atm e Fastweb, che ha installato quaranta access point ...

Al Museo della scienza di Milano sbarcano i marziani : Cosa meglio dello strumento più usato dai ragazzi può far intraprendere un viaggio su Marte? Ispirato al film «Sopravvissuto» e a «L'uomo su Marte» è nato un progetto per Ps4 in grado di ...

Diritti tv - Mediapro sbarca in Italia : creata una holding a Milano : la società spagnola ha creato una holding a Milano nei giorni in cui sta trattando con la Lega Serie A L'articolo Diritti tv, Mediapro sbarca in Italia: creata una holding a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

"Frida Khalo. Oltre il Mito" sbarca al Mudec di Milano. Fino al 3 giugno : ... le due più importanti e ampie collezioni al mondo dedicate a Frida Kahlo. Una mostra "di rottura" rispetto a quelle che l'hanno preceduta, che ha richiesto sei anni di studio e di ricerca per ...

Xiaomi sbarca in Italia e cerca 'casa' a Milano : L'apertura del profilo di Xiamo Italia sul social più potente del mondo è un primo indizio. Il secondo è l'immagine pubblicata ieri, lunedì 29 gennaio. Xiaomi saluta l'Italia su Facebook Xiaomi si ...

Xiaomi sta per sbarcare in Italia : presto a Milano il primo Mi Store : Xiaomi aprirà a Milano il suo primo Mi Store nel nostro Paese. La conferma arriva da una ricerca di personale su LinkedIn. Sono infatti aperte 5 posizioni lavorative per persone che abbiano capacità manageriali, profonda conoscenza dell'ecosistema Mi e che abbiano un'ottima conoscenza delle lingue, inclusa quella cinese. L'articolo Xiaomi sta per sbarcare in Italia: presto a Milano il primo Mi Store è stato pubblicato per la prima volta su ...

Lisandro Lopez sbarcato a Milano : Lisandro Lopez, difensore argentino classe 1989, è arrivato oggi pomeriggio a Milano dove domani mattina sosterrà le visite mediche per diventare un giocatore dell'Inter. Lopez arriva con la formula ...

Calciomercato Inter - Lisandro Lopez sbarca a Milano : tutti i dettagli economici dell’affare : Calciomercato Inter – Movimento in entrata per l’Inter che nelle ultime ore ha definito in tutti i dettagli l’arrivo del difensore Lisandro Lopez, l’ex Benfica può dare un’alternativa importante in chiave difensore al tecnico Luciano Spalletti. Qualche minuto fa il calciatore è arrivato all’aeroporto di Milano Malpensa, ecco tutti i dettagli dell’affare: prestito di 500mila euro più riscatto di 9,5 ...

Masterchef Italia 7 sbarca nella Chinatown di Milano : anticipazioni ed eliminati dell’11 gennaio : Gli aspiranti chef sono pronti per nuove prove nella seconda puntata di Masterchef Italia 7 in onda oggi, 11 gennaio, su Sky Uno HD a partire dalle 21.15. I giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, sono pronti a mettere alla prova la nuova Masterclass del cooking show iniziando dalla prima prova, la Mistery Box. Il migliore otterrà un biglietto di sola andata per la dispensa della ricca cucina di ...

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca nella Serie B inglese? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al club di Gennaro Gattuso: il centrocampista del Tottenham, Dembelè, si avvicina al club rossonero e l'operazione sembra fattibile(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:46:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - André Silva sbarca in Premier? (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Vincenzo Montella: i rossoneri potrebbero a sorpresa prendere low cost il centrocampista del Barcellona Arda Turan.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 12:20:00 GMT)