Il capolista di M5S a Potenza Salvatore Caiata indagato a Siena per riciclaggio

M5s - malumori per esterni ex Pdl e Pd. In Lombardia mail bombing attivisti contro Carinelli : capolista dove non risiede : Luigi Di Maio le chiama “eccellenze” e sono la più grande novità del nuovo Movimento 5 stelle. Ma non tutti sono d’accordo. Perché tra i tanti nomi che i grillini hanno candidato andandoli a pescare tra gli esterni, ci sono anche molti che in passato hanno militato (chi più e chi meno) con altri partiti. A parlare per tutti c’è stato il caso di Rinaldo Veri, già eliminato, che non solo era consigliere comunale a Ortona ma ...

Elezioni - deputata ex M5s imputata per le firme false capolista di Insieme in Sicilia : È imputata nel processo sulle firme false raccolte dal Movimento 5 stelle alle amministrative di Palermo del 2012. Adesso si ricandida per un posto in Parlamento ma con un partito diverso dal M5s. Claudia Mannino è la capolista nel collegio di Palermo per la Camera di Insieme, la lista creata dai Verdi, dai socialisti e dagli ex esponenti di Campo progressista di Giuliano Pisapia. Ad annunciarlo, alcune ore prima del deposito delle liste, è la ...

Proporzionale - i listini del M5S : Gagnarli blindata - Lucio Bianchi 'supplente'. Al Senato capolista il comandante De Falco : Ci sono Chiara Gagnarli (prima nel listino Proporzionale alla Camera) e Lucio Bianchi ( ma solo come 'supplente') delle vecchie conoscenze del M5s aretino. La prima parlamentare uscente, il secondo ex ...

M5S - Lannutti (Adusbef) capolista al Senato nel collegio Lazio 2 : Roma, 21 gen. (askanews) Elio Lannutti, presidente dell'Adusbef, ex Senatore dell'Idv, sarà capolista del Movimento 5 stelle nel collegio plurinominale Lazio 2. Paola Taverna, senatrice uscente molto ...