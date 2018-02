Ictus cerebrale | informazione e nuove tecnologie

meteoweb.eu

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Circa 9.000 casi diischemico e addirittura 3.000 diemorragici. Sono questi i numeri Campani snocciolati durante la presentazione delle attività messe in campo dal Cardarelli per la gestione dell’di stamane. Nella stessa occasione è stato presentato il videoclip realizzato dall’Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR) e dall’Associazione Lotta(ALICe) per sensibilizzare l’opinione pubblica. Tra le novità annunciate, l’implementazione dell’attività del Dea con una Risonanza Magnetica di ultima generazione da 1,5 Tesla (funzioni di risparmio energetico, tecnologia di accensione ad elio zero, ingombro ridotto, riduzione del rumore atto a migliorare il comfort del paziente, medesima sessione d’esame per acquisire immagini sia anatomiche che funzionali) e un Angiografo Biplanare (con tecnologia digitale diretta, costituita ...