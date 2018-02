Icardi | l' Inter è furiosa | ecco quali squadre hanno fatto offerte

Inter - Antonello : 'Icardi è il futuro del club. Obiettivo Champions e un nuovo San Siro' : Alessandro Antonello, amministratore delegato della società, ha invece raccontato in un'Intervista a Sky Sport di una società molto presente: "Queste cose più che infastidire fanno sorridere, ciò che ...

L'Inter va a ripetizione davanti alla televisione. Intanto Icardi procede a rilento - a rischio col Benevento : Lunga sessione video ad Appiano per analizzare gli errori compiuti nelle ultime partite. Per il capitano decisiva la rifinutura

Calciomercato Inter - Wanda Nara : 'Due grandi squadre vogliono Icardi' : "In quest'ultimo periodo un paio di squadre importanti si sono avvicinate a Mauro" - ha detto Wanda in un'Intervista al Corriere dello Sport - "mostrando apprezzamento nei suoi confronti. Io mi ...

Inter - adesso basta : togliete quella fascia ad Icardi! : L’Inter sta vivendo un momento nero della sua stagione. Un’annata iniziata al meglio sotto la guida di Spalletti, ma proseguita tra mille difficoltà. Recentemente è venuto a mancare il gioco ed anche i risultati, inoltre stanno prendendo sempre più piede le voci di uno spogliatoio spaccato, diviso al suo Interno. A tirarle fuori è stato anche (ma non solo) uno che quello spogliatoio ha dovuto gestirlo, vale a dire l’ex tecnico ...

Inter - Icardi ancora a parte : Benevento a rischio : Come riporta Sky Sport , anche oggi Mauro Icardi ha lavorato a parte, seppur col pallone. Se per la seduta di domattina non dovesse riprendere ad allenarsi coi compagni, la sua convocazione per la ...