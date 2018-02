I servizi segreti | anarchici più pericolosi dei jihadisti

Matteo Renzi e Matteo Salvini - la telefonata e l'accordo sui servizi segreti : Ci sarebbe stata una telefonata tra Matteo Renzi e Matteo Salvini . I due, riporta Huffingtonpost.it, si sarebbero sentiti per far saltare l'operazione del governo attraverso decreto per riconfermare ...

Il governo proroga di due anni i vertici dei servizi segreti : I vertici dei servizi segreti resteranno in carica per altri due anni. Lo ha deciso il governo con decreto del presidente del Consiglio, come sarà comunicato oggi al Copasir (il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti). La nomina dei servizi Dis, Aisi e Aise sarebbe scaduta a fine maggio. Come racconta l'Huffington Post già qualche mese fa era chiara l'idea di far lavorare i 007 con l'attuale assetto almeno per ...

Che cosa preoccupa i servizi segreti italiani : Diversi osservatori lo hanno definito come lo spettacolo tragico di un mondo liberale e democratico in difficoltà davanti all'avanzata dell'autoritarismo. Secondo la relazione al Parlamento dei ...

servizi segreti : "Minaccia jihadista concreta e attuale" : Il 2017 ha segnato il ridimensionamento territoriale del Califfato, che però "potrebbe essere ancora in grado di colpire l'Occidente, e in particolare l'Europa, con attacchi complessi ad opera di cellule ben addestrate". È quanto emerge dalla relazione annuale dell'intelligence presentata a Palazzo Chigi. "Quale effetto delle perdite subìte nella roccaforte siro-irachena - evidenzia la relazione -. Daesh ha potenziato la ...

Restituzioni M5s - Di Battista : “Mario Giarrusso evoca i servizi segreti? No - non penso che ci sia un complotto” : “Il caso delle Restituzioni del M5S? Non penso che ci sia un complotto dietro questa storia”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista, a proposito delle dichiarazioni del senatore pentastellato, Mario Giarrusso, per il quale dietro la vicenda ci sia “la manona dei servizi segreti“. Il parlamentare si sofferma sull’inchiesta giornalista di Fanpage ...

Luigi di Maio - su Rimborsopoli scoppia la paranoia dei grillini : 'Tutta colpa di Berlusconi e dei servizi segreti' : Non poteva passare troppo tempo prima che alla denuncia delle Iene sullo scandalo dei rimborsi mai restituiti dei grillini seguisse una succulenta teoria del complotto, naturalmente sfornata dalle ...

Centomila $ da servizi segreti USA a cittadino russo per recuperare arma cibernetica - : Il quotidiano americano riporta che la transazione è stata preceduta da diversi mesi di trattative. Alla fine il denaro è stato consegnato al cittadino russo in una valigia lasciata in un hotel di ...

Giulio Regeni - procura Egitto 'Falsa lettera servizi segreti'. Due anni fa la morte del ricercatore : La procura generale egiziana, in un comunicato, ha definito "totalmente contraffatta" un lettera attribuita ai vertici dei servizi segreti egiziani in cui si parla di un arresto di Giulio Regeni . "...

Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti libanesi : Centinaia di gigabyte di dati sottratti e almeno cinquecento telefoni Android hackerati: una campagna di attacchi informatici ha tenuto sotto controllo giornalisti, militari e membri della società civile per sei anni. E gli indizi lasciati nei ventuno paesi interessati dai misteriosi hacker fanno risalire a un edificio del Direttorato libanese della sicurezza, secondo quanto denunciato dall’azienda di sicurezza informatica Lookout ...

Un nuovo malware per Android potrebbe venire dai servizi segreti libanesi : 'Questa ricerca dimostra che non è difficile creare una strategia che consenta a persone e governi di spiare obiettivi in tutto il mondo'. La notizia dell'operazione di spionaggio arriva a pochi ...

Ragazzina sparita - servizi segreti sulle tracce dell'uomo conosciuto su Facebook Video : Dopo il Video fatto pervenire alla famiglia, continuano incessantemente le ricerche di Rosa Di Domenico, la Ragazzina di quindici anni scomparsa da Sant’Antimo il 24 maggio dello scorso anno. Adesso sulle tracce di Ali Qasib, il ventottenne pakistano che la giovane ha conosciuto su Facebook [Video] - ritenuto il presunto rapitore - si sono messi anche i servizi segreti pakistani. L'uomo era stato individuato alcuni mesi fa in un piccolo centro ...