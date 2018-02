I Neanderthal erano degli artisti : (Foto: H. Collado) I Neanderthal, i nostri cugini estinti, erano dei veri e propri artisti. A raccontarlo sulle pagine di Science sono stati i ricercatori della University of Southampton e del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, che hanno scoperto la prima importante prova che i Neanderthal sono gli artefici della più antica pittura rupestre del mondo e che probabilmente avevano un senso artistico molto simile al nostro. “Poco ...