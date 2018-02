lastampa

: I fedeli sfiduciati in fila per Sant’Antonio. “Preghiamo che ci levi dai piedi i politici” - CPettiti : I fedeli sfiduciati in fila per Sant’Antonio. “Preghiamo che ci levi dai piedi i politici” - GonnelliLuca : I fedeli sfiduciati in fila per Sant’Antonio. “Preghiamo che ci levi dai piedi i politici” @LaStampa - matteot483 : Si può fare un articolo così?! - I fedeli sfiduciati in fila per Sant’Antonio. “Preghiamo che ci levi dai piedi i p… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Non ci saremo dimenticati qualcuno? In questa campagna elettorale, fateci caso, si parla pochissimo dei cattolici. Sarà che l’unanimismo dei tempi della Dc è un ricordo, e da un pezzo, sarà che la Cei è insolitamente silente, la categoria quasi non compare nei proclami e nei calcoli pre elettorali. E allora vale forse la pena di fare un salto in un...