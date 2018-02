I diversi modi di dire French manicure

vanityfair

: 'Due modi di interpretarla diversi' @michele_bravi parla con Carmen di 'Capodanno', siete d'accordo con lui?… - AmiciUfficiale : 'Due modi di interpretarla diversi' @michele_bravi parla con Carmen di 'Capodanno', siete d'accordo con lui?… - pacoderenzis : @elefanxp Credo che con tutto il turn over (nei due diversi modi) il Napoli aveva la capacità di passare tranquilla… - Patron_Pablo_ : RT @BatCountry__: I bugiardi non cambiano! Al massimo trovano modi diversi per mentire. O x dire la verità,la loro naturalmente! -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) È la regina delle nail art. E non solo perché nonostante il passare delle stagioni rimane comunque sulla cresta dell’onda, ma perché dopo aver conquistato schiere di donne con la sua versione classica ha saputo reinventarsi in altri mille. LEGGI ANCHEUnghie. Glitter, metallico e ultra Violet, i trend del 2018 Stiamo parlando dellache ha avuto il suo boom qualche anno fa, quando le mani delle ragazze erano tutte allineate sulla medesima tendenza e gli smalti viaggiavano sempre in coppia: quello rosa per la base e il bianco per la lunetta. Sebbene la sua versione tradizionale continui a conquistare per la sua eleganza e raffinatezza, sono le varianti, a volte estrose, fiorite negli ultimi anni, a conquistare leaddicted. Basta farsi un giro sui social per scoprire quanto la creatività (e l’abilità!) abbia trasformato la famosarendendola più colorata, ...