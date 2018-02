I criminali si mettono le etichette per avere una copertura politica

ilgiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Roma - Per il generale Mario Mori, ex direttore del Sisde ed ex comandante del Ros, l'idea del ministro dell'Interno, Marco Minniti, di prorogare di due anni i vertici dei Servizi italiani è condivisibile.Non sarebbe meglio cambiarli subito?«Mi pare che la scelta sia coerente con l'impostazione del ministero dell'Interno fino a oggi. È chiaro che, in un momento che si prospetta non facile per laitaliana,una continuità sia importante. Così si consente ai nuovi governanti di scegliere i propri direttori dei servizi segreti».Per i Cinque stelle dietro al caso rimborsi ci sono gli 007 italiani. È così?«Una teoria vecchia quanto i Servizi. Lascia il tempo che trova. In queste vicende bisogna documentare. Se qualcuno riesce a documentare, allora ne parli».Si è parlato anche del sospetto di fondi dai servizi segreti ...