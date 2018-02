HyperloopTT | il treno supersonico partirà negli USA Firmati accordi per un percorso

laragnatelanews

(Di venerdì 23 febbraio 2018) E’ stato già più volte evidenziato come la tecnologia possa essere alla base della futura rivoluzione dei trasporti nelle principali metropoli del mondo, dalla creazione di trasporti pubblici più veloci e meno inquinanti alla riduzione del traffico urbano attraverso sistemi che prevedono l’uso di taxi volanti e mobilità condivisa per ridurre il numero di auto che viaggiano sulle strade e, di conseguenza, anche l’inquinamento ambientale. E se si pensa al futuro della mobilità non si può fare a meno di citare uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni di cui si parla già da molto tempo e che, entro qualche anno, potrebbe diventare realtà. In questi giorni, ad esempio,Stati Uniti d’America è stato fatto un ulteriore passo in questa direzione. La società, alla base del progetto che prevede la creazione di un “” ...