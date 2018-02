Ha l’influenza | mamma 39enne muore dopo essere passata per quattro ospedali

newsgo

: Bari. Con l’influenza partorisce prima del coma: sta meglio la mamma, bene la neonata - Trmtv : Bari. Con l’influenza partorisce prima del coma: sta meglio la mamma, bene la neonata - domingogatto1 : RT @vaccinarsinpugl: Grazie a @Daniela Di Bari per aver reso pubblica la sua brutta avventura con l’#influenza. In #gravidanza... https://t… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) HaperInizialmente nessuno si era accorto della gravità delle sue condizioni. La donna infine trasferita in poche ore in diversima è morta nonostante le cure. Inizialmente nessuno si era accorto della gravità delle sue condizioni. La donna infine trasferita in poche … L'articolo Hapersembrail primo su NewsGo.