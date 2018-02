Guerriglia a Torino al corteo contro Casapound | 6 feriti

Scene di Guerriglia urbana a Torino - corteo antifascista tenta di raggiungere comizio di CasaPound : Scene di guerriglia urbana a Torino per l'arrivo del candidato premier di CasaPound. Un corteo antifascista ha tentato a più riprese di raggiungere l'albergo nel centro storico in cui Simone Di Stefano era presente per un appuntamento elettorale, e ha incontrato l'opposizione della polizia. Nei tafferugli sono rimasti feriti sei agenti del reparto mobile, colpiti da bottiglie e bombe carta: per uno di loro si è reso necessario un ...