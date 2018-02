Gruppo Volkswagen - Raddoppiano gli utili nel 2017 | 11 | 4 miliardi di euro

quattroruote

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Ricavi in aumento, profitti raddoppiati e dividendi in miglioramento. questa la sintesi dei risultati finanziari con cui ilha chiuso ile ha fatto ulteriori passi avanti nel superare la vicenda dieselgate, pur dovendone ancora pagare le conseguenze.Ricavi e profitti in crescita. Nello specifico, i ricavi sono saliti a 230,68di, il 6,2% in più rispetto al 2016 in virtù non solo della crescita delle consegne (+4,3% e 10,74 milioni di veicoli leggeri, commerciali e industriali), ma anche del positivo contributo della divisione responsabile dei servizi finanziari. Grazie all'aumento delle performance commerciali, a un miglior mix di prodotto e alle iniziative di efficientemento dei costi, iltedesco ha registrato un utile operativo di 17di, in crescita del 16,5% rispetto ai 14,62di un anno fa, con un margine sui ricavi ...