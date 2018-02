Google I O 2018 | al via le richieste per ottenere i biglietti

Facebook e Google si preparano alle elezioni politiche 2018 : Il 4 marzo si avvicina, anche Facebook e Google si stanno preparando alle elezioni politiche 2018. Dai "Punti di vista" e le interviste in collaborazione con ANSA di Facebook, alle informazioni utili ed i Post messi a disposizione dei vari partiti politici da parte di Google, i cittadini italiani hanno tutti gli strumenti per poter esprimere in maniera consapevole la propria preferenza. L'articolo Facebook e Google si preparano alle elezioni ...

Assunzioni Google : domanda a febbraio-marzo 2018 : Proseguiamo con importanti notizie per coloro che cercano un impiego. Il motore di ricerca più utilizzato al mondo ovvero Google propone nuove offerte di lavoro e stage, per l'assunzione di personale specializzato, da assegnare presso le aree occupazionali di Milano e Roma. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. ...Continua a leggere

Olimpiadi invernali 2018 al via : un doodle di Google per festeggiare : Google festeggia con un doodle l'avvio delle Olimpiadi invernali 2018. La Corea che sorride dicendo kimchi al posto di cheese, mangia bulgogi e gioca a baduk guarda ai Giochi come a un'occasione per ...

Olimpiadi invernali 2018 : tanti animaletti in gara nel coloratissimo doodle di Google : Al via oggi le Olimpiadi invernali 2018! L’evento viene celebrato da Google con un coloratissimo doodle che mostra tanti animali che gareggiano per raggiungere il podio. Sembra che l’intero regno animale sia partecipe dell’eccitazione degli appuntamenti che si terranno nelle prossime due settimane, spiega il Team doodle Snow Games. La cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 è in programma oggi, 9 ...

Google : ecco sei modi per vivere al meglio le Olimpiadi di PyeongChang 2018 : Con un post sul blog ufficiale, Google ci spiega come vivere al meglio le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. ecco tuttii dettagli per tifare Italia L'articolo Google: ecco sei modi per vivere al meglio le Olimpiadi di PyeongChang 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Oggi è il Safer Internet Day 2018 e Google ci ricorda quali strumenti abbiamo a disposizione : Ricorre Oggi, 6 febbraio 2018, il Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione sui rischi legati a Internet. Google ci spiega quali sono le misure di sicurezza che fornisce ai suoi utenti per mantenere al sicuro i propri dati e per utilizzare la Rete in tutta tranquillità. L'articolo Oggi è il Safer Internet Day 2018 e Google ci ricorda quali strumenti abbiamo a disposizione è stato pubblicato per la prima volta su ...

Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2018 per Pixel e Nexus : Google pubblica le patch di sicurezza di febbraio 2018, rilasciando un nuovo aggiornamento software per Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P e LG Nexus 5X. Ecco i link per scaricare gli update in formato OTA e Factory Image e risparmiarvi un po' di attesa. L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2018 per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Amazon primo marchio al mondoGoogle e Apple "arrancano"Obiettivo 2018 : acquisire una banca : Amazon è il marchio dal maggior valore economico al mondo, davanti ad Apple e Google. Il gigante dell’e-commerce ha incrementato in un anno il proprio valore del 42% per un totale di 150.8 miliardi di dollari Segui su affaritaliani.it

Google I/O 2018 si terrà dall'8 al 10 maggio. E c'è anche l'indizio su Android P : Per gli altri basterà seguire il consueto streaming video della conferenza di apertura della kermesse. In questo caso entrando direttamente nel sito dell'evento è possibile "passeggiare" nei meandri ...

Prima apparizione di Android P : le date esatte del Google I/O 2018 : Il grande protagonista del prossimo Google I/O 2018 sarà senz'altro Android P, la release in versione 9.0 dell'OS mobile di Google. Grazie alla soffiata del leaker Justin Duino, abbiamo anche individuato le date esatte della manifestazione, che aprirà i battenti il prossimo 8 maggio, per chiudersi il giorno 10 dello stesso mese (ne avrà di cose da presentare il colosso californiano). La convention si terrà, anche quest'anno come lo scorso, a ...

Google I/O 2018 si terrà l’8-10 maggio e Big G si diverte a lasciare indizi su Android P : Come ogni anno Google si diverte rilasciando teaser, indizi e indovinelli che forniscono piccole indicazioni sul prossimo Google I/O. Durante l’evento 2018 Big […] L'articolo Google I/O 2018 si terrà l’8-10 maggio e Big G si diverte a lasciare indizi su Android P è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Cosa vorrei da Google nel 2018 : Come da tradizione, allo scadere di un anno molti di noi preparano la lista dei buoni propositi per quello nuovo e qualche volta capita anche di chiedere a qualcuno dei nostri cari di sfruttare appunto l’arrivo del nuovo anno per correggere o cambiare questa o quella abitudine. Così, da incallito utente di Google quale sono, ho pensato di rivolgere questo genere di richieste proprio a lei, l’azienda che da anni ci riempie di delizie informatiche ...

Il 2018 sarà degli speaker intelligenti : Google anticipa i brand pronti a dire la loro : La sensazione diffusa che il 2018 continuerà quanto visto nel 2017 è confermata dalla lista pubblicata da Google, in cui sono elencati i produttori che quest'anno lanceranno uno o più altoparlanti L'articolo Il 2018 sarà degli speaker intelligenti: Google anticipa i brand pronti a dire la loro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

CES 2018 : la videocamera con la realtà virtuale di Google : Il prodotto supporta inoltre lo streaming live , per condividere la visualizzazione in tempo reale. Dispone anche della funzione stitching integrata. La YI Horizon VR180 è dotata di un touch screen ...