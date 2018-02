Gli antidepressivi funzionano | arriva la conferma da 522 studi su migliaia di persona

"Gli antidepressivi funzionano. Smettiamo di avere pregiudizi". Lo dice uno studio durato ben sei anni : Non bisogna avere paura degli antidepressivi, non bisogna credere che essi siano dei semplici placebo, non bisogna demonizzare chi ne fa uso giusto e consapevole: parola dell'Università di Oxford. Il prestigioso ateneo, infatti, ha appena pubblicato uno studio volto a scardinare la fallace convinzione per cui i disturbi mentali e le sindromi depressive non avrebbero eziologia biologica, risultando perciò immuni al condizionamento ...