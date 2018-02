GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE Papa Francesco apre la Quaresima per Congo e

Ferentino GIORNATA di preghiera e digiuno per la pace - l'invito di Papa Francesco : «Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del mondo ha detto Papa Francesco nell'Angelus di domenica 4 febbraio invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di ...

Il Papa : “Il 23 febbraio GIORNATA di digiuno e di preghiera per la pace” : Il Papa: “Il 23 febbraio Giornata di digiuno e di preghiera per la pace” Il Santo Padre esorta a unirsi all’iniziativa anche “i fratelli e le sorelle non cristiane” e afferma che “ognuno di noi può dire concretamente no alla violenza” Continua a leggere L'articolo Il Papa: “Il 23 febbraio Giornata di digiuno e di preghiera per la pace” sembra essere il primo su NewsGo.