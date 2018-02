Giochi | pattinaggio artistico | oro a 15enne Zagitova | Kostner quinta

Giochi : pattinaggio figura - oro a Hanyu : ANSA, - ROMA, 17 FEB - Varie medaglie assegnate nella notte italiana ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang. Nel pattinaggio di figura maschile, doppietta giapponese oro-argento: primo il ...

Giochi : Tumolero bronzo nel pattinaggio velocità. E' la quinta medaglia azzurra : L'atleta italiano sul terzo gradino del podio dietro all'ondaese Bergsma e al vincitore canadese Bloemen: oro e record olimpico - quinta medaglia azzurra ai Giochi invernali di PyeongChang: Nicola ...

Giochi : Tumolero bronzo nel pattinaggio : ANSA , PYEONGCHANG , COREA DEL SUD , , 15 FEB La quintamedaglia azzurra ai Giochi arriva dagli sport del ghiaccio.Nicola Tumolero ha vinto il bronzo nei 10000 metri delpattinaggio di velocità. L'azzurro ha chiuso con il tempo di12'54'32 al termine di una gara emozionante, vinta dal ...

Quinta gioia per l'Italia ai Giochi olimpici : Tumolero di bronzo nel pattinaggio velocità : Nicola Tumolero ha vinto la medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità 10.000 metri. Il classe '94 ha portato in dote all'Italia la Quinta medaglia, la terza di bronzo. L'atleta nato ad Asiago, che milita nella fiamme Oro ha chiuso alle spalle de bravissimo canadese Ted-Jan Bloemen che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 12'39"77, secondo l'olandese Jorrit Bergsma che ha chiuso con il tmepo di ...

Giochi : Tumolero bronzo nel pattinaggio : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 15 FEB - La quinta medaglia azzurra ai Giochi arriva dagli sport del ghiaccio. Nicola Tumolero ha vinto il bronzo nei 10000 metri del pattinaggio di velocità. L'azzurro ha chiuso con il tempo di 12'54"32 al termine di una gara emozionante, vinta dal canadese ...

Giochi Olimpici invernali - nel pattinaggio l'Italia quarta con la Kostner : Italia ai piedi del podio nella prova del team event di pattinaggio di figura ai Giochi invernali di PyeongChang. Gli azzurri Matteo Rizzo per l'individuale maschile, Carolina Kostner per quella ...

Giochi : pattinaggio - a Kramer i 5.000 mt : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 11 FEB - L'olandese Sven Kramer ha vinto i 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Medaglia d'argento per il canadese Ted-Jan ...

Giochi : pattinaggio - a Kramer i 5.000 mt : ANSA, - PYEONGCHANG , COREA DEL SUD, , 11 FEB - L'olandese Sven Kramer ha vinto i 5.000 metri di pattinaggio di velocità ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Medaglia d'argento per il canadese Ted-Jan ...

Al via i Giochi olimpici invernali : tra sci - snowboard e pattinaggio attenzione alla corretta idratazione : "Quando si pratica uno sport è necessario tenere in considerazione che con il sudore non si perdono solo liquidi ma anche sali minerali, circa 1,5g ogni litro. " spiega il dottor Alessandro Zanasi, ...

Al via i Giochi olimpici invernali : tra sci - snowboard e pattinaggio attenzione alla corretta idratazione : Il 9 febbraio si apriranno in Corea del Sud (a Pyeongchang) i XXIII giochi olimpici invernali. Due settimane in cui i migliori atleti provenienti da tutto il mondo, si sfideranno in una serie di discipline tra cui sci, pattinaggio, curling, hockey, freestyle e snowboard, solo per citare le principali competizioni in corso. Talento, concentrazione e allenamento sono alla base delle emozionanti competizioni che seguiremo nelle prossime settimane ...

Al via i Giochi olimpici invernali : tra sci - snowboard e pattinaggio attenzione alla corretta idratazione : Il 9 febbraio si apriranno in Corea del Sud (a Pyeongchang) i XXIII giochi olimpici invernali. Due settimane in cui i migliori atleti provenienti da tutto il mondo, si sfideranno in una serie di discipline tra cui sci, pattinaggio, curling, hockey, freestyle e snowboard, solo per citare le principali competizioni in corso. Talento, concentrazione e allenamento sono alla base delle emozionanti competizioni che seguiremo nelle prossime settimane ...