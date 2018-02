Giappone - accelera l'inflazione di gennaio : In crescita l'inflazione in Giappone. Questa indicazione peserà sulle scelte della Bank of Japan , che sta tentando di risollevare l'inflazione con una politica ultra espansiva. Secondo l' Ufficio ...

Giappone : a gennaio inflazione +1 - 4% su anno - +0 - 4% su mese : Roma, 23 feb. (AdnKronos/dpa) – Cresce più del previsto l’inflazione in Giappone a gennaio. I prezzi al consumo hanno, infatti, registrato un incremento dell’1,4% su base annua, sopra le stime che indicavano un +1,3% e in rialzo rispetto all’1% del mese di dicembre. E’ quanto emerge dalle rilevazioni diffuse oggi dal ministero degli Affari Interni e Comunicazioni. L’inflazione ‘core’, che non ...

Giappone - inflazione a gennaio a +0 - 9% : 04.45 I rincari dei prezzi energetici sostengono il progressivo aumento dell'inflazione in Giappone in gennaio. In base ai dati del ministero degli Affari Interni, l'indice dei prezzi al consumo, escluse le componenti più volatili come il cibo fresco,ha registrato un incremento dello 0,9% a gennaio. E' il 13° rialzo consecutivo, malgrado si mantenga ben al di sotto dell'obiettivo del Boj del 2%. A impattare sull' indice, fanno notare gli ...

Giappone - si riduce il surplus commerciale a gennaio : Teleborsa, - Diminuisce il surplus della bilancia commerciale del Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone , MOF, , nel mese di gennaio, la bilancia commerciale ha registrato un ...

Giappone - a gennaio prezzi produzione in aumento : In aumento i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono saliti dello 0,3%, nel mese di gennaio in lieve accelerazione rispetto al +0,1% rivisto di ...

Giappone : indice anticipatore su massimi da gennaio 2014 : L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece cresciuto a 118,1 punti dai 116,4 punti di ottobre (116,2 punti in settembre) e contro i 117,9 punti del consensus. (...