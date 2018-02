Germania | confermato +2 | 5% pil 2017 | +0 | 6% 4° trimestre

Pyeongchang - confermato il bronzo dell'Italia nel Biathlon : respinto il ricorso della Germania : L'Italia può sorridere: sono otto le medaglie alle Olimpiadi di Pyeongchang. L'ultimo bronzo conquistato dagli azzurri nel Biathlon è stato per qualche minuto in sospeso per via del ricorso presentato dalla Germania ma respinto dalla giuria. I tedeschi si erano pesantemente lamentati della volata finale che aveva visto prevalere l'italiano Windisch sul tedesco Peiffer. La giuria, però, ha esaminato i filmati ed ha rigettato il ...