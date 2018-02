Gelo | preoccupazione per i senza tetto

Previsioni Meteo - arriva il Burian : grande preoccupazione per l’impatto del Gelo siberiano sulla filiera orto-frutticola : Il forte e repentino abbassamento della temperatura accompagnato da gelate anche in pianura mette a rischio verdure e ortaggi coltivati in pieno campo e i frutteti pronti alla fioritura dopo un mese di gennaio caldo con temperature massime di 3,3 gradi superiori alla media. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’ondata di gelo siberiano in arrivo sull’Italia. A preoccupare gli agricoltori – sottolinea la Coldiretti – sono i danni ...