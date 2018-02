Gasperini | ' Orgoglioso dell' Atalanta | usciamo a testa alta'

sport.ilmessaggero

: RT @Gip1974Perri: @RobertoRenga Onore a Gasperini e alla sua Atalanta 11 giocatori che tra tre giorni rigiocheranno in campionato. Queste s… - oscarvalle1984 : RT @Gip1974Perri: @RobertoRenga Onore a Gasperini e alla sua Atalanta 11 giocatori che tra tre giorni rigiocheranno in campionato. Queste s… - MaCheCavoloMay : RT @Gip1974Perri: @RobertoRenga Onore a Gasperini e alla sua Atalanta 11 giocatori che tra tre giorni rigiocheranno in campionato. Queste s… - Gip1974Perri : @RobertoRenga Onore a Gasperini e alla sua Atalanta 11 giocatori che tra tre giorni rigiocheranno in campionato. Qu… -

(Di venerdì 23 febbraio 2018) L'a un passo dall'impresa contro il Borussia Dortmund non lascia deluso il proprio allenatore: 'Nel calcio ci sta di mancare gli obiettivi per poco, anche per una manciata di minuti - spiega ...