Gasperini | due sfide al cuore bianconero Ma la Juve è un tabù

Convocati Atalanta - due assenze pesanti per Gasperini : l’elenco completo : Convocati Atalanta – Ripartire dopo il ko casalingo subito contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia: questo l’obiettivo dell’Atalanta per la gara di campionato con il Chievo Verona, in programma domani pomeriggio alle 15. Gasperini dovrà fare i conti con due assenze pesanti: Caldara e Gomez infatti non sono stati inseriti nella lista dei Convocati, il primo per un problema che si trascina da inizio ...