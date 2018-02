Funicolare Centrale di Napoli | ancora uno stop per guasto tecnico

Funicolare Centrale - nuovo stop di un'ora per guasto tecnico : Altro stop della Funicolare centrale , questa mattina, per circa un'ora , a causa di un guasto tecnico . L'impianto che collega piazzetta Augusteo al Vomero si è fermato poco prima delle 8. Immediato l'...

Napoli - disastro trasporti : la Funicolare Centrale chiusa per un guasto tecnico : chiusa da circa un'ora per guasto tecnico la Funicolare Centrale. L'impianto aveva riaperto i battenti lo scorso luglio, dopo essere rimasto fermo per quasi un anno per la manutenzione...