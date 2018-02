Freestyle | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | doppietta Canada nello ski cross! Kelsey

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Sandra Naeslund nello ski cross. Thompson cerca il bis : Domani si assegna l’ultimo titolo nello sci Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Spazio allo ski cross femminile che scatterà direttamente dagli ottavi di finale: i vari accoppiamenti sono infatti già stati definiti oggi con le qualificazioni anticipate. Ci aspetta una gara davvero appassionante e avvincente con diverse ragazze che possono ambire alle medaglie. L’oro però sembra già essere appeso al collo di Sandra ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : David Wise per la conferma nell’halfpipe. USA pronti alla tripletta : Domani si assegnerà il titolo dell’halfpipe di sci Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara estremamente equilibrata e intensa, con un pronostico molto aperto. Sulla carta si profila un dominio degli americani ma la lotta intestina sarà davvero molto agguerrita. David Wise è il Campione Olimpico in carica e insegue una fantastica doppietta ma i connazionali sono di assoluto spessore: Alex Ferreira è ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di snowboard e dello Ski cross di Freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Klotz e Thanei - obiettivo miracolo nello skicross maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti contro Chapuis nello ski cross. Klotz e Thanei ci provano per l’Italia : Mercoledì 21 febbraio si assegneranno le medaglie nello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La disciplina di sci Freestyle è estremamente appassionante e avvincente: gli atleti si sfidano in un corpo a corpo sugli sci, scendono insieme sullo stesso pendio lottando spalla a spalla, come succede nello snowboardcross. Il seeding round di qualificazione definirà gli accoppiamenti per il tabellone a eliminazione diretta ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv dello skicross maschile. Gli azzurri in gara mercoledì 21 febbraio : mercoledì 21 febbraio si assegnano le medaglie nello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa disciplina di sci Freestyle regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati: lotta spalla a spalla sugli sci, un corpo a corpo avvincente che premierà il migliore sul traguardo. Si incomincia con un seeding round che definirà il tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. L’Italia sarà ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la canadese Cassie Sharpe si prende l’oro nell’Halfpipe : Era la grande favorita, soprattutto dopo le qualifiche, doveva aveva messo in mostra uno stato di forma eccezionale, e Cassie Sharpe non ha tradito. La canadese va a prendersi la medaglia d’oro per quanto riguarda l’Halfpipe nel Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: il punteggio valido è quello di 95.80, ottenuto nella seconda run, dove ha fatto esaltare il pubblico presente al Phoenix Park. Spettacolare sui salti, ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : David Wise il favorito nell’halfpipe - si parte con le qualifiche : Domani si disputeranno le qualifiche dell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 27 atleti in gara per i 12 posti a disposizione in finale. Il pronostico pende ancora una volta dalla parte di David Wise, Campione Olimpico in carica che vuole confermarsi sul gradino più alto del podio. Lo statunitense in stagione ha duellato a lungo con il connazionale Alex Ferreira che infatti lo precede nella classifica di Coppa ...

Freestyle - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Cassie Sharpe davanti a tutte nelle qualificazioni dell’halfpipe. Maddie Bowman insegue : Le qualificazioni dell’halfpipe femminile a PyeongChang 2018 hanno premiato la canadese Cassie Sharpe. È stata lei, infatti, a chiudere con il miglior score dopo le due run che hanno qualificato le prime 12 con l’accesso alla finale. La nordamericana ha centrato due run oltre i 90 punti, con il 93.40 della seconda che le è valso il primo posto (93.00 nella prima run). Sharpe si propone dunque come una delle grandi favorite in vista ...

Bacio gay alle Olimpiadi invernali di PyeongChang : outing del Freestyler Gus Kenworthy - Bacio Gay - : Domenica 18 Febbraio 2018, Primo outing tra due uomini alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. Il freestyler americano Gus Kenworthy, 26 anni, ha baciato davanti alle telecamere di tutto il mondo il suo compagno, l'attore Matthew Wilkes. Un gesto di grande valore per la comunità Lgbt, che fa seguito all'outing del pattinatore Adam Rippon. Per la verità Kenworthy ha dichiarato che non ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tocca all’halfpipe con le qualifiche femminile. Bowman la grande favorita : Domani si disputeranno le qualifiche dell’halfpipe alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ventiquattro atlete partecipanti, le migliori 12 si qualificheranno alla Finale. Maddie Bowman riuscirà a confermarsi Campionessa? La statunitense si impose a Sochi e in stagione è sempre rimasta aggrappata alle posizioni di vertice: si preannuncia una gara molto equilibrata con la statunitense Brita Sigourney (leader di Coppa del Mondo), con ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Oleksandr Abramenko sorprende tutti negli aerials! Battuti Jia e Burov : Epilogo a sorpresa negli aerials maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il nuovo Campione è infatti l’ucraino Oleksandr Abramenko che si è imposto con appena 46 centesimi di vantaggio sul più immediato inseguitore. Il 29enne ha realizzato un perentorio 128.51 e ha regolato tutta la concorrenza ottenendo la prima vittoria stagionale: sesto a Sochi 2014 e vincitore della Coppa del Mondo nel 2016, Abramenko in questa stagione ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live - medagliere : Freestyle - oro alla Norvegia!