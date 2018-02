Formula 1 - Ecco la McLaren MCL33 Renault

Formula 1 e MotoGP - ecco tutte le dirette esclusive su Sky Sport : SKY Sport MotoGPHD Anche per la MotoGP , per il quinto anno consecutivo, Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del Mondiale di tutte e tre le classi , MotoGP, Moto2 e Moto3, . Per quest'anno, i ...

Formula 1 - ecco l'Alfa Romeo Sauber : Lo si deve alla storia, ma anche a Manuel Fangio, il primo Campione del Mondo della storia della Formula 1 che guidava un'Alfa Romeo. Leclerc ed Ericcson, prima di calarsi nelle nuove monoposto, ...

Formula 1 - Ecco la nuova Alfa Romeo Sauber F1 - VIDEO : LAlfa Romeo Sauber F1 Team ha svelato la nuova C37 motorizzata Ferrari, monoposto con cui la squadra parteciperà al campionato 2018. Esattamente trentanni dopo il suo ultimo assaggio di Formula 1, la Casa del Biscione tornerà a correre sui circuiti di tutto il mondo, grazie alla partnership tecnico-sportiva con la Sauber. La vettura sarà guidata dal giovane talento monegasco Charles Leclerc e dal pilota svedese Marcus Ericsson. Una lunga storia ...

Ecco l'Alfa Romeo Sauber : così il Biscione torna in Formula 1 : arrivata la C37, con un'immagine forse scappata prima del previsto rispetto alla presentazione on line. È la monoposto del team Alfa Romeo Sauber che dopo oltre 30 anni segna il ritorno in Formula1 ...

Formula 1 - aerodinamica e sospensioni - ecco la Red Bull versione 2018 : La Red Bull, dopo la Williams, ha iniziato a svelare le forme della monoposto che prenderà parte al Mondiale 2018 di Formula 1. Un'operazione di marketing, più che di informazione, considerando che si ...

Formula 1 - è rivoluzione : ecco tutti i nuovi orari dei gran premi : Si avvicina l’inizio del campionato di Formula 1 e non mancano le sorprese clamorose già dalla prossima stagione, arriva un importante annuncio: cambiano gli orari di partenza dei 21 gran premi del mondiale di F1. Tutte le gare vedranno posticipata di 10 minuti la partenza, in particolar modo a causa di alcune Tv che si collegherebbero all’orario esatto della partenza, perdendo quindi le emozioni dei semafori e dei piloti in griglia. Per ...

Ecco la nuova Formula E : sembra la Batmobile! : Svelata finalmente la nuova tipologia di di vetture che correranno il Mondiale di Formula E a partire dal 2019. Il design avveniristico ricorda quasi la Batmobile dei fumetti. Ecco il video appena ...

Formula E - Ecco l'avveniristica monoposto per la quinta stagione : stato svelato oggi il nuovo, futuristico design delle monoposto di Formula E. Dopo una serie di teaser che hanno contribuito a innalzare la curiosità degli appassionati, sui canali social della serie full electric sono finalmente state diffuse le immagini ufficiali di questa nuova generazione di vetture.Un nuovo capitolo. La quinta stagione della Formula E, che prenderà parte il prossimo dicembre, rappresenterà una svolta epocale per una ...

Calciomercato Inter - Ausilio Formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formulata dall'Inter, secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Formula 1 - la Williams punta sui giovani : ecco Stroll e Sirotkin. Kubica collaudatore : Con l'annuncio della Williams, la griglia di Formula Uno del 2018 è completa. Insieme a Lance Stroll il Team di Grove ha scelto di schierare Sergey Sirotkin che prende così il posto di Felipe Massa. ...

Bologna - arriva Nehuen Paz : ecco i costi e la Formula dell’accordo col Newell’s Old Boys : Nehuen Paz è del Bologna. arriva dunque il tanto richiesto difensore per mister Donadoni che adesso attende con ansia che si risolva la questione Verdi e quella legata al suo sostituto. L’argentino classe 1993 arriva dal Newell’s Old Boys e secondo quanto rivelato da gianlucadimarzio.com, i dettagli dell’accordo col club sudamericano sarebbero i seguenti: 800 mila euro il costo del cartellino, più un 10 per cento agli argentini ...

Superbrain stasera in tv - Paola Perego torna su RaiUno : ecco la Formula del programma : GRANDI OSPITI Non ci saranno solo i 'cervelloni' migliori al mondo tra gli ospiti in studio, ma anche una giuria vip di grandissimo livello. Come dichiarato dalla stessa Paola Perego in diretta ...

Formula1 - piloti star e tecnologia utile : ecco la strategia Liberty : La F.1 alternativa avrebbe forza di crearsi questo terreno? Convincere gli autodromi a saltare il fosso? Oltre alla questione economica, c'è poi quella politica: la Ferrari si è sempre dichiarata ...

Mercedes - nuovo motore / Formula 1 - Andy Cowell sfida la Ferrari : “Ecco le novità a cui stiamo lavorando” : La nuova Mercedes punterà ad un motore tutto nuovo per sbaragliare la concorrenza come negli ultimi anni. Andy Cowell ha anticipato alcune novità attraverso un'intervista.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 11:58:00 GMT)