Firma per le dimissioni | il centrodestra ci prova | invano | con Valente del M5S

Avio : Firmato contratto di oltre 100 milioni di euro per 10 lanci di Ariane 5 : Avio e europropulsion hanno firmato a Parigi un contratto di fornitura per l’ultimo lotto di produzione di Ariane 5 per i prossimi 4 anni. La commessa ha un valore di oltre 100 milioni di euro. Il contratto siglato a Parigi per Ariane 5 rappresenta il punto finale di un programma spaziale europeo che ha visto la luce quasi 30 anni fa: a partire dal 2020, infatti, Ariane 5, che ha fatto la storia dell’aerospazio mondiale, verrà gradualmente ...

L’instore tour di Benji e Fede per Siamo Solo Noise : le prime date degli eventi Firmacopie : L'instore tour di Benji e Fede per il nuovo album, Siamo Solo Noise, inizierà il prossimo 2 marzo, giorno del rilascio del nuovo progetto discografico del duo modenese. L'instore tour di Benji e Fede inizierà proprio dalla loro città Natale: sarà Modena ad accoglierli venerdì 2 marzo in un evento al Centro Commerciale La Rotonda. A seguire, i due artisti sono attesi a Napoli, Milano, Roma, Bari e Brescia prima di toccare Torino, Palermo e ...

Contratti - Firmato l'accordo per 467 mila dipendenti di Regioni e Comuni : È stato firmato nella notte, dopo quasi dieci anni di attesa, l'accordo preliminare per il rinnovo del contratto nazionale per il comparto delle Funzioni Locali. Il nuovo contratto - afferma in una ...

Katie Holmes Firma per un nuovo pilot dopo Dawson’s Creek : è il suo primo ruolo regular : Katie Holmes torna finalmente in tv e questa volta non per un film al cinema o per un ruolo da guest star ma per il suo primo impegno regular dall'addio a Dawson's Creek. La notizia arriva dagli Usa e ha fatto già felice milioni di fan in tutto il mondo pronti a vederla nei panni di protagonista del nuovo pilot e anche di produttrice. Il suo impegno per questa nuova serie, ancora senza titolo, sarà quindi a 360 gradi e i fan non potrebbero ...

Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Arriva la Firma per un nuovo pilot ABC : Lauren Cohan lascia The Walking Dead? Il dubbio continua a serpeggiare tra i fan e il pubblico della serie sempre più convinto di dover fare a meno della dolce Maggie Greene nella nona stagione. Per chi segue la serie questa non sembra proprio una possibilità visto che Maggie è da sempre ritenuta una vera e propria leader degna di essere l'erede di Rick soprattutto dopo questa sanguinosa guerra con Negan. Dall'altra parte abbiamo la questione ...

Miranda Otto in Sabrina Vita da Strega : colpo grosso per il reboot Firmato Netflix : Miranda Otto in Sabrina Vita da Strega: questo è l'ultimo annuncio che riguarda il reboot della serie firmato Netflix. La giovane Strega che per anni il pubblico ha seguito a caccia di una risata per via delle sue stravaganze e la sua goffaggine, adesso dovrà prepararsi ad una nuova chiave di lettura, più horror e dark rispetto alla precedente, più vicina all'universo Riverdale. L'arrivo di Miranda Otto in Sabrina Vita da Strega è sicuramente ...

Napoli - ecco Milic per la fascia sinistra : visite mediche e poi Firma fino a giugno : Dopo l'ok di Maurizio Sarri e del ds Giuntoli, è arrivato anche il via libera di De Laurentiis: Milic, terzino sinistro, è atteso per le visite mediche e firma fino a giugno, senza opzione. Il ...