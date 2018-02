Fiorentina | sondaggio per Rodrigues

Non solo la Roma su Aleix Vidal : sondaggio della Fiorentina : Altre sirene italiane per Aleix Vidal. Se ieri il ds giallorosso Monchi ha confermato fra le righe l’interesse della Roma per l’esterno in uscita dal Barcellona, secondo il “Mundo Deportivo” anche la Fiorentina potrebbe farsi avanti. Pantaleo Corvino, ds viola, avrebbe incontrato Ariedo Braida, consulente per il mercato estero del Barcellona, per discutere della possibilita’ di portare a Firenze l’ex Siviglia. ...