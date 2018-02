FIFA del Lupo | Premier | sette giocatori low cost dal rendimento assicurato!

FIFA 18 trionfa ai D.I.C.E. Awards - gli “Oscar” dei videogames - come gioco sportivo dell’anno! : Si è tenuta ieri a Las Vegas la cerimonia di premiazione della ventunesima edizione dei D.I.C.E. Awards, quelli che possono essere considerati gli “Oscar” dei videogames, assegnati dagli oltre trentamila membri dell’Academy of Interactive Arts & Sciences e fra i vincitori c’è anche Fifa 18 a cui è andato il premio come “Miglior gioco sportivo dell’anno”. […] Leggi ...

FIFA 18 : rilasciate le versione Icon Prime di Blanc - Laudrup e Kluivert Ecco le soluzioni delle SBC! : Ritorna questa settimana l’appuntamento con i Throwback Thursday di Fifa 18: EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per le ore 19 del 22 febbraio delle versioni Prime di 3 IconE di FUT: Laurent Blanc, Patrick Kluivert e Michael Laudrup Si tratta delle card con valutazione più alta di questi tre giocatori e, da stasera, saranno disponibili nei pacchetti e potranno […] Leggi l'articolo Fifa 18: ...

FIFA 18 Pro Club : ecco come aumentare le statistiche del proprio calciatore virtuale! : EA Sports ha illustrato, in un post sul forum ufficiale, i meccanismi che portano alla aumento delle capacità del proprio calciatore virtuale nella modalità Pro Club di Fifa 18 ecco la traduzione italiana del post pubblicato da Joel Doonan, community Manager di EA Sports: Leggi l'articolo Fifa 18 Pro Club: ecco come aumentare le statistiche del proprio calciatore virtuale! su I Migliori di Fifa.

FIFA del Lupo : finta - sombrero e tiro da metà campo. Gol da Weekend League : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...

FIFA 18 : annunciato il regolamento della eMLS Cup : La MLS ed EA Sports hanno annunciato da pochi minuti il regolamento della eMLS, la versione “virtuale” del massimo campionato americano di calcio, che quest’anno metterà a disposizione due posti per i play off che daranno accesso alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 18. The eMLS Cup si giocherà dal 5 all’8 aprile […] Leggi l'articolo Fifa 18: annunciato il regolamento della eMLS Cup su I Migliori di ...

FIFA 18 TOTW 23 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°23! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 16 EA Sports ha annunciato la 23° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. 3 i giocatori di Serie A presenti: Il terzino della Juventus Alex Sandro, che ha deciso il derby di Torino: viste le numerose assenze è stato schierato come […] Leggi l'articolo Fifa 18 TOTW 23: alla scoperta della Squadra della Settimana ...

Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team - questi gli In Form del 21 febbraio? : Il secondo appuntamento della Settimana targato FIFA 18 Ultimate Team è come sempre quello legato alla pubblicazione della tanto attesa Squadra della Settimana. Il momento perfetto per pianificare al meglio i propri potenziali nuovi acquisti, sfruttando le nuove carte In Form con cui Electronic Arts omaggia le prestazioni più notevoli del fine Settimana calcistico che si è appena concluso. Un fine Settimana che come al solito non ha lesinato ...

FIFA 18 – Capodanno Lunare Cinese : festeggia l’Anno del Cane su FUT! Pack in regalo! ULTIMA SBC Flash Attiva! : Come accade ormai da tradizione sin dal 2012, EA Sports si appresta a celebrare anche quest’anno in Fifa 18 ULTIMAte Team il Capodanno Lunare Cinese! Con ogni probabilità, come accaduto lo scorso anno, durante questo evento saranno disponibili pacchetti promozionali, sfide creazione rosa e divise a tema. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per preparasi […] Leggi l'articolo Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese: ...

FIFA 18 : TOTW 23 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] Leggi ...

FIFA 18 : Sergio Aguero e è il giocatore del mese di gennaio della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di gennaio, come miglior giocatore del campionato inglese, è il centravanti del Manchester City Sergio Aguero che ha battuto la concorrenza di Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Eden Hazard, Jan Vertonghen e Callum Wilson 4️⃣ […] Leggi l'articolo Fifa 18: Sergio Aguero e è il giocatore del mese di ...

