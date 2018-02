Ferrante Fever | il videoclip d’animazione

vanityfair

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Alla vigilia dello sbarco negli Stati Uniti del docu-film, e a pochi mesi dallo svelamento di quella che sarà la serie tv dell’anno tratta dalla quadrilogia napotelana (coprodotta da Rai ed Hbo e prevista per fine anno), un, che vi proponiamo qui in esclusiva, racconta, con musica e immagini, la storia del fenomeno Elena. A firmarlo, il compositore Giorgio Ferrero, autore anche delle musiche del documentario, e la illustratrice Mara Cerri. Ferrero, compositore e regista torinese, premiato all’ultima mostra del Cinema di Venezia dalla regia under 26 con il suo primo lungometraggio Beautiful Things, ci racconta l’incontro con Giacomo Durzi, regista di, e l’inizio della loro collaborazione: «Ho avuto la fortuna di incontrarlo alla Biennale di Venezia quando Federico Biasin ed io ...