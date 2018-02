Fattorini cibo a domicilio | a Bologna si tenta la contrattazione metropolitana per un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Incrociano nuovamente le braccia i rider bolognesi, sempre più numerosi. Quello di stasera è uno sciopero che coinvolge tutte le piattaforme. Da mesi, le mobilitazioni dei, i rider, che rivendicano condizioni di lavoro più dignitose, si fanno sempre più frequenti. Lo fanno scontrandosi ripetutamente con un atteggiamento di sfida o con colpevoli silenzi, necessari a riaffermare la posizione di forza dell’azienda rispetto ai lavoratori. Due casi recenti hanno interessato uno dei colossi del food delivery, Deliveroo. Contestualmente all’inchiesta di Presa Diretta che ha smascherato lo scandalo dei caschi, senza omologazione e certificazione CE, consegnati aida Deliveroo, l’azienda si è premurata di mandare una mail ai propri collaboratori in cui si chiede di restituire i caschi in quanto “potenzialmente difettosi”. Ma i caschi sono illegali, non difettosi. Circa 48 ore ...