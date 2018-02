Farmaci per i pazienti dimessi | si taglia

“Farmaci antidepressivi sono efficaci” - su The Lancet lo studio su 116mila persone : Funzionano davvero. Un team di scienziati dell’Università di Oxford, diretti dall’italiano Andrea Cipriani, ha dato una risposta a una delle più importanti domande della medicina recente: i farmaci antidepressivi sono efficaci. Lo studio, che ha analizzato i dati di 522 lavori condotti su 116.477 persone, ha rilevato che i 21 antidepressivi esaminati erano tutti più efficaci nel ridurre i sintomi di depressione acuta rispetto a pillole placebo. ...

Nelle persone in cura con Farmaci per l’ipertiroidismo - va considerato il rischio di danni al fegato : Un gruppo di endocrinologi spagnoli ha descritto un caso clinico nel quale la somministrazione di due farmaci diversi per il trattamento dell’ipertiroidismo ha provocato la comparsa di due episodi epatite acuta. Sulla base delle evidenze raccolte, gli autori hanno raccomandato di controllare periodicamente la funzione del fegato, per prevenire o individuare precocemente questo raro effetto indesiderato. Il metimazolo e il propiltiouracile sono ...

Intestino umano riprodotto in chip - per testare nuovi Farmaci : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

“Creiamo organi in miniatura con la stampante 3D per studiare tumori e nuovi Farmaci” : Quando professionalità e percorsi di vita diversi si sposano è più facile che un’idea veda la luce. È stato così anche per HoMoLoG, vincitore qualche mese fa della Start Cup Lazio, competizione che incorona i migliori progetti d’impresa ad alto contenuto tecnologico. A ricevere il premio sono stati Silvia Di Angelantonio, biofisica, Alessandro Rosa e Valeria De Turris, biologi molecolari, Maria Rosito, biologa cellulare, Cristina Colosi, ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze Farmaci : Verona, 15 feb. (AdnKronos) – “Cresce l’impegno dei farmacisti perché la situazione è ancora drammatica – dice Marco Bacchini presidente di Federfarma Verona – e migliaia di pazienti solo in provincia di Verona si trovano a fare i conti con una realtà inconcepibile: i farmaci prescritti dal medico curante per curare gravi patologie risultano irreperibili perché ‘migrano” all’estero per convenienza ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze Farmaci (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La modulistica preposta alla segnalazione deve essere compilata con la massima attenzione e ci richiede di segnalare l’intero percorso di ricerca svolto dalla farmacia: dalla richiesta del farmaco con ricetta, alla mancanza presso gli specifici distributori, fino alla non reperibilità neppure presso l’azienda produttrice”, conclude. “Federfarma Verona per cercare di trovare ...

Sanità : Federfarma Verona - boom di segnalazioni per carenze Farmaci (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Si tratta di farmaci molto importanti per la cura di gravi patologie del sistema nervoso e cardiovascolare, ma anche insulina, analgesici e antineoplastici, tutti prodotti che quasi sempre vengono venduti all’estero prima che sia garantita la copertura italiana. Ogni mese inviamo alla Regione Veneto che poi lo gira al Ministero della Salute, un elenco dettagliato di tutte le segnalazioni ...

Giornata mondiale contro il cancro infantile : “Troppo pochi Farmaci oncologici sperimentati” : Ogni tre minuti, nel mondo, un bambino muore di cancro. Un dato impressionante, e questo nonostante gli enormi progressi nelle terapie fatti negli ultimi anni. Mentre un’allarmante criticità resta tuttora irrisolta: sono ancora troppo pochi i farmaci oncologici sperimentati direttamente sulla popolazione pediatrica, per la quale si utilizzano prevalentemente farmaci per adulti, ma in dosaggi e modalità differenti. È il quadro tracciato da medici ...

Come gestire i Farmaci per il diabete nei soggetti anziani : Un gruppo di esperti canadesi ha pubblicato un articolo sulla gestione dei farmaci per il diabete negli anziani. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni su Come cambiare, ridurre o sospendere alcune cure, adeguando l’insieme dell’approccio all’età. Farrell e colleghi partecipano a un progetto denominato “Progetto di de-prescrizione”, che intende fornire indicazioni ai medici su Come modificare le cure nelle persone anziane, partendo dal ...

Farmaci : scoperti nuovi antibiotici grazie allo studio del suolo : Un team della Rockefeller University di New York, che ha pubblicato i risultati dei propri studi su “Nature Microbiology“, ha scoperto una nuova famiglia di antibiotici, grazie allo studio di campioni di suolo. I composti naturali potrebbero essere utilizzati per combattere le infezioni difficili da trattare. nuovi test mostrano che alcune sostanze, chiamate malacidine, annientano diverse infezioni batteriche che sono diventate ...