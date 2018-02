Fable Fortune | il gioco di carte collezionabili free-to-play è ora disponibile

Fable Fortune disponibile da oggi su PC e Xbox One : Flaming Fowl Studios e Mediatonic sono orgogliosi di annunciare che Fable Fortune è disponibile da oggi GRATUITAMENTE su Xbox One, Steam e Windows 10. I giocatori che scaricano fin da oggi il il gioco potranno mettere le mani su un pacchetto di carte GRATIS al giorno oltre che guadagnare il doppio dell’esperienza fino al 2 marzo! Fable Fortune debutta come Free to Play Fable Fortune è un gioco di carte collezionabili ...

Fable Fortune : il gioco di carte collezionabili free to play arriva per PC e Xbox : Fable Fortune è un gioco di carte collezionabili realizzato dagli sviluppatori Mediatonic e Flaming Fowls Studios, riporta Destructoid.Ebbene il gioco arriverà questa settimana per PC e Xbox in formula free to play. Entrato in Accesso Anticipato lo scorso luglio, Fable Fortune ha ricevuto prevalentemente valutazioni positive e la versione completa arriverà questo giovedì 22 febbraio.Come ogni free to play offrirà comunque l'opportunità di ...