F1 | ecco la nuova McLaren | è arancione

La nuova frontiera del commercio si chiama biomarketing. ecco cosa è : Le tecnologie digitali sublimano l’uomo. Non è un paradosso. O almeno non lo è per Giuliano Noci, professore di Strategia e Marketing alla School of Management del Politecnico di Milano. In particolare, Noci sostiene che è tempo per il marketing di prendere in considerazione nuovi parametri basati sulla risposta non vocale dei consumatori d fronte a un prodotto. cosa significa? Al di là delle parole, ...