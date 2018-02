Europa League 2018 | Lazio e Milan agli ottavi Fuori Napoli e Atalanta | i risultati

Calcio - Europa League 2018 : Lazio e Milan agli ottavi di finale - Napoli eliminato. Che beffa per l’Atalanta! : Si riduce a due il numero delle squadre italiane in Europa League. Lazio e Milan proseguono la loro corsa agli ottavi di finale, mentre Napoli e Atalanta salutano la compagnia. Il Milan affrontava l’impegno di stasera con la tranquillità del 3-0 dell’andata in trasferta. Il Ludogorets anche al ritorno si è confermato un avversario al di sotto del livello dei rossoneri, ai quali è bastato un gol di Borini per risolvere definitivamente ...

Europa League - il quadro delle squadre qualificate agli ottavi : Si sono concluse le gare di ritorno dei sedicesimi di Europa League. delle quttro squadre italiane in campo solo due si sono qualificate agli ottavi di finale: la Lazio e il Milan. Napoli e Atalanta invece non sono riuscite a conquistare il pass per il turno successivo. Eliminato anche il Nizza di Mario Balotelli con la Lokomotiv Mosca che ha avuto la meglio sui francesi. Tra le squadra che hanno conquistato la qualificazione figura ...

Sorteggio Europa League 2018 - le possibili avversarie di Lazio e Milan agli ottavi di finale. Sorteggio a Nyon il 23 febbraio : Archiviati i sedicesimi è già tempo di ottavi di finale in Europa League. Il Sorteggio si svolgerà domani, venerdì 23 febbraio alle 13, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Solo Lazio e Milan sono rimaste in corsa: Atalanta e Napoli si sono arrese ai sedicesimi e hanno salutato. Sia biancocelesti che rossoneri possono dire la loro ma tanto dipenderà dal Sorteggio e dall’avversaria che l’urna decreterà. A partire da ...

Al Milan basta Borino : Ludogorets ko 1-0 e ottavi di finale di Europa League : Il Milan batte 1-0 il Ludogorets, anche nella sfida di ritorno al Meazza e stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-0 della sfida d'andata siglato Cutrone, Rodriguez, Borini, ci ha pensato ancora quest'ultimo a regalare la vittoria ai rossoneri che continuano nella striscia di risultati utili consecutivi. Il Diavolo non ha quasi mai rischiato niente contro un avversario troppo morbido per poter impensierire ...

Italiane in Europa League - che rammarico : in due agli ottavi - ma potevano essere molte di più! : Si è da poco conclusa la serata di Europa League, una serata agrodolce per i colori italiani. Oggi tre sconfitte ed un pari, ma conta poco, ciò che è più importante è il novero di squadre che approda agli ottavi di finale. Solo due le Italiane al prossimo turno, Milan e Lazio, che domani nel sorteggio di Nyon scopriranno la prossima avversaria in questa splendida avventura. Va detto che c’è un enorme rammarico per noi italiani. Le squadre ...

Europa League - l’Atalanta sfiora l’impresa contro il Borussia Dortmund : gara dominata ma nel finale la doccia fredda! : 1/8 Moro Francesco/LaPresse ...

Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League : Con la vittoria per 1-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets Razgrad, il Milan ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: l’unico gol della partita è stato segnato da Fabio Borini dopo venti minuti di gioco. The post Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League appeared first on Il Post.

Video Gol Milan-Ludogorets - Highlights e Tabellino sedicesimi di Europa League 22-02-2018 : Risultato Finale Milan-Ludogorets 1-0, Cronaca, Highlights e Video Gol Borini, Europa League sedicesimi di finale, 22 febbraio 2018. Milan-Ludogorets 1-0. Il Milan si qualifica cosi agli ottavi di Europa League. Forte del vantaggio ottenuto in trasferta per 3-0, Gattuso vara un’ampio turn-over e i suoi lo ripagano con una vittoria di 1-0. Non una grande partita, entrambe le squadre hanno costruito pochissimo nell’arco dei 90 ...

Europa League 2018 - le possibili avversarie del Milan agli ottavi di finale. Domani il sorteggio. Il programma completo e l’orario : Il Milan si è qualificato per gli ottavi di finale di Europa League. Il passaggio del turno era una formalità per la squadra di Gennaro Gattuso, dopo il 3-0 in trasferta dell’andata. Il Ludogorets si è rivelato un avversario ampiamente alla portata ma ora il discorso potrebbe cambiare, perché siamo agli ottavi, il campo delle rivali si restringe ed il livello si alza. A partire da questo turno non ci saranno limitazioni nel sorteggio. ...

Europa League - i tifosi dello Spartak mettono a ferro e fuoco Bilbao : muore un poliziotto [VIDEO] : Tra le gare in programma in questa sera di Europa League figura anche Athletic Bibao-Spartak Mosca. All’andata gli spagnoli vinsero per 3-1 in Russia mettendo una serie ipoteca sulla qualificazione. Nonostante questo, numerosi tifosi della squadra di Massimo Carrera hanno deciso di seguire i propri beniamini a Bilbao ma, prima dell’inizio del match, gli ultras russi hanno messo a ferro e fuoco la città scontrandosi con le forze ...

