Europa L’Atalanta si illude per 83′ | il Milan agli ottavi

Calcio - Europa League 2018 : Lazio e Milan agli ottavi di finale - Napoli eliminato. Che beffa per l’Atalanta! : Si riduce a due il numero delle squadre italiane in Europa League . Lazio e Milan proseguono la loro corsa agli ottavi di finale , mentre Napoli e Atalanta salutano la compagnia. Il Milan affrontava l’impegno di stasera con la tranquillità del 3-0 dell’andata in trasferta. Il Ludogorets anche al ritorno si è confermato un avversario al di sotto del livello dei rossoneri, ai quali è bastato un gol di Borini per risolvere definitivamente ...

Il Milan ha vinto 3-0 contro la squadra bulgara del Ludogorets nella partita di andata dei 16esimi di finale di Europa League, giocata questa sera in Bulgaria. L'Atalanta ha invece perso 3-2 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, in trasferta.