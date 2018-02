Europa chiude debole | bene Milano

Borsa : Milano chiude in testa Europa : ANSA, - Milano, 23 FEB - Piazza Affari ha chiuso la seduta in testa alle altre borse europee , Ftse Mib +0,93% a 22.672 punti, , archiviando le parole sul prossimo voto in Italia del presidente della ...

Borsa : Europa chiude debole : MILANO, 22 FEB - Le Borse europee riducono le perdite verso la fine della seduta e chiudono in ordine sparso, spinte dall'andamento positivo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 chiude in calo ...

LIVE – Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Russia 0-0 in DIRETTA. Il Settebello vuol chiudere in bellezza : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale integrale della terza ed ultima sfida di Europa Cup di Pallanuoto: oggi, a Palermo, il Settebello affronterà la Russia per chiudere al meglio la competizione, con l’obiettivo sicuramente di raggiungere le tre vittorie in altrettante partite. Il pass per le Finali della manifestazione è già arrivato matematicamente per la banda guidata da Sandro Campagna che ieri si è imposta sul Montenegro. ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello sfida la Russia per chiudere in bellezza : Ultimo appuntamento con l’Europa Cup di Pallanuoto nel girone preliminare in quel di Palermo: oggi alle 19.30 è impegnato il Settebello di Sandro Campagna davanti al numeroso pubblico di casa visto in questi giorni. sfida alla Russia per chiudere al meglio quest’avventura nella nuova competizione continentale: vincere significherebbe dire chiudere al primo posto, con il pass per le finali che è già arrivato matematicamente. “Sono molto ...

Piazza Affari chiude al rialzo insieme all'Europa : Le Borse europee chiudono la giornata in rialzo sostenute da alcune trimestrali migliori delle attese, tra le quali spicca quella di Airbus, che oggi ha aggiornato i massimi di sempre grazie anche all'...

Piazza Affari chiude di buonumore insieme all'Europa : Teleborsa, - Tutte positive in chiusura di giornata, le principali Borse del Vecchio Continente , con Piazza Affari che si allinea al buonumore degli eurolistini. Nel frattempo, dall'altra parte dell'...

Borsa : Milano chiude in calo come Europa : ANSA, - Milano, 9 FEB - Wall Street fallisce il rimbalzo dopo il tonfo di ieri e trascina in profondo rosso tutti i listini europei, archiviando la peggiore settimana degli ultimi due anni. A farne le ...

Borsa : Europa chiude in calo - Parigi -1 - 4% : ANSA, - MILANO, 9 FEB - Le Borse europee chiudono la seduta in calo ed archiviano la peggior settimana degli ultimi due anni. I listini del Vecchio continente, dopo una lieve ripresa con l'avvio in ...

Wall Street chiude in forte rialzo - Europa ancora giù : Sulla Borsa americana domina la volatilità mentre Piazza Affari chiude la giornata con un ribasso del 2,08%. Focus su Intesa San Paolo che guadagna lo 0,6% dopo i conti 2017 e il piano al 2021 mentre crollano Fineco e Saipem. ...

Borsa : Europa chiude in netto calo : ANSA, - MILANO, 6 FEB - Le Borse europee chiudono in netto calo, dopo il tonfo ieri a Wall Street, il contagio dei mercati asiatici e la forte volatilità vista anche oggi Oltreoceano. Londra chiude ...

Nissan Europa chiude un 2017 da record grazie alla Qashqai : Teleborsa, - Nissan Europa , appartenente al gruppo Nissan-Renault , ha annunciato che il 2017 è stato l'anno "più fruttuoso di sempre" con vendite aumentate del 3,8% a 762.574 unità fra i due marchi ...

Borsa : Europa chiude in calo - Londra -1% : MILANO, 30 GEN - Le Borse europee chiudono in calo, nel giorno in cui la Commissione Ue ha reso noto che a gennaio il sentimento economico dell'eurozona è sceso lievemente e con la crescita del Pil ...