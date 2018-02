ENI | la Saipem 12000 lascerà Cipro per andare in Marocco

Cipro - dopo il blocco e le minacce turche ENI rinuncia : la nave Saipem 1200 cambia rotta e si dirige in Marocco : Eni rinuncia: la Saipem 12000 cambia rotta. Lascia le acque di Cipro e si dirige verso il Marocco. Ha vinto la Turchia, la cui marina militare due settimane fa ha bloccato l’imbarcazione noleggiata dal cane a sei zampe al largo della costa sudorientale di Cipro, a circa 50 km dall’area designata per le sue perforazioni su licenza di Nicosia. La piattaforma sta per lasciare le acque del Mediterraneo orientale, diretta in Marocco per altre ...