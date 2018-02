Embraco | Slovacchia | nessun aiuto

Embraco in Slovacchia - da Bratislava 'nessun aiuto per delocalizzare' : La Slovacchia non ha dato nessun aiuto di Stato a Embraco. Lo riferisce un diplomatico slovacco, precisando: "Risponderemo alla lettera della Commissione europea con la documentazione che prova che ...

"Su Embraco solo accuse false" La Slovacchia contro Calenda Allo studio il ruolo del Piemonte : L'Embraco? Quasi un caso diplomatico. Con tanto di telefonata per esprimere il disappunto per le "false accuse" del ministro italiano Carlo Calenda. Il ministro dell'Economia slovacco Peter Ziga non ci sta a finire sul banco degli imputati per la decisione dell'azienda del gruppo Whirlpool di sbaraccare lo stabilimento torinese di Riva di Chieri Segui su affaritaliani.it

Il caso Embraco e le delocalizzazioni : non c'è solo Slovacchia : Roma . Non è solo la Slovacchia a fare parlare di sé in questi giorni, dopo che Whirlpool l'ha scelta per delocalizzare l'azienda di compressori Embraco dal Piemonte. Michele Mario Elia, country ...

Embraco - Padoan : Ue agisca se Slovacchia ha usato aiuti Stato : Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si aspetta 'severi provvedimenti' da Bruxelles qualora la Slovacchia abbia usato aiuti di Stato per favorire la delocalizzazione di Embraco, l'azienda del gruppo Whirlpool ...

Embraco - il "dumping" della Slovacchia si chiama aiuto di Stato : Di concorrenza sleale fra paesi Ue si parlò a suo tempo anche per l'Irlanda e il Lussemburgo. Ma sono accuse difficili da dimostrare, anche per Calenda

Oltre il caso Embraco. Lezioni dalla Slovacchia : Ora il rapporto deficit/Pil è all'1,7 per cento, il debito pubblico al 51 per cento e l'economia tira. E il ceto medio è un po' meno arrabbiato. Una lezione per il centrodestra italiano?

Embraco - Calenda a Bruxelles per fermare il trasloco in Slovacchia : Saremo un'economia in transizione perenne, e queste transizioni vanno gestite'. Sulla visita della Guardia di Finanza in Embraco, avvenuta giovedì scorso per controllare la linea di produzione ...

Chiude in Italia e va in Slovacchia Così l'Est sfrutta i fondi europei Embraco - il giochino degli americani : Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo Economico, scrive al commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager: Slovacchia e Polonia usano fondi Ue per fare una concorrenza squilibrata all’Italia. Così i contributi comunitari diventano aiuti di stato a vantaggio delle multinazionali come Whirlpool (Embraco), Honeywell o Carlson Wagonlit che delocalizzano in Est Europa produzioni che pure sono destinate a clienti Italiani. Il ministro proverà a ...

