Embraco | nel 2004 la prima crisi Così in 14 anni lo stabilimento di Chieri ha ricevuto

L'Embraco del gruppo Whirpool conferma 500 licenziamenti nel torinese : L'Embraco ha confermato i 497 licenziamenti, nello stabilimento di Riva di Chieri, nel torinese, dove lavorano 530 dipendenti. Lo rendono noto i sindacati che hanno incontrato l'azienda del gruppo Whirlpool.Da mesi si stava lavorando per evutare i licenziamenti. Bloccare i licenziamenti dei quasi 500 lavoratori per valutare una possibile futura attività produttiva era anche la richiesta che il ministro dello sviluppo economico Carlo ...