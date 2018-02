Embraco | la crisi che ha fatto triplicare i dirigenti

Embraco - nel 2004 la prima crisi. Così in 14 anni lo stabilimento di Chieri ha ricevuto 13 milioni di aiuti pubblici : Una iniezione di denaro pubblico aveva salvato Embraco dalla chiusura tra il 2004 e il 2005. Cinque milioni a fondo perduto dall’allora ministero delle Attività produttive e quasi otto milioni di euro dalla Regione Piemonte per l’acquisto dello stabilimento di Riva di Chieri avevano dato ossigeno all’azienda del gruppo Whirlpool, nata da una società – la Aspera – fondata dalla famiglia Agnelli nel 1967, passata poi alla Zanussi e ...

CRISI Embraco . Lavoratore si incatena davanti ai cancelli. 'Non voglio mollare' : Cresce la rabbia e la delusione per i lavoratori dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri , dopo l'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo Economico. Questa mattina un gruppo di circa cento ...

Ilva - Alitalia - Embraco : crisi e rabbia : Non c'è solo il caso Embraco in cima ai dossier caldi dell'industria italiana, da tempo alle prese con crisi croniche e vertenze sindacali. Molte realtà, come la vicenda di Alcoa , cinque giorni fa il ...